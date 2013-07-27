"تويوتا" تحتفظ بلقب أكبر شركة للسيارات في العالم

أظهرت بيانات شركة "تويوتا موتور كورب" اليابانية للسيارات أنها لا تزال أكبر بائع للسيارات على مستوى العالم, حيث باعت وشركاتها التابعة 4.91 مليون سيارة في النصف الأول من العام الجاري.

وتراجع حجم المبيعات الإجمالي للمجموعة بنسبة 1.2% في الفترة من يناير إلى يونيو، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, غير أن مبيعاتها في الخارج ارتفعت بنسبة 2.4% لتصل إلى 3.74 مليون سيارة, ويرجع ذلك في جزء منه إلى نجاح قوي في الولايات المتحدة.

وتجاوزت مبيعات تويوتا نظيرتها الأميركية جنرال موتورز التي بلغت 4.85 مليون سيارة وفولكسفاغن الألمانية التي باعت 4.7 مليون سارة في نفس الفترة.