بريجو الأميركية تستحوذ على شركة أدوية بـ8.6 مليار دولار

وافقت شركة بريجو الأميركية لصناعة الأدوية، الاثنين، على شراء نظيرتها الأيرلندية إيلان مقابل 8.6 مليار دولار في صفقة تحقق لها وفورات ضريبية بفضل انتقال موطنها الضريبي إلى أيرلندا وتدر عليها رسوم امتياز من استغلال حقوق ملكية علاج لمرض التصلب العصبي المتعدد حقق نجاحاً كبيراً.

وتنهي الصفقة معركة قوية على الاستحواذ على إيلان رفضت فيها الشركة الأيرلندية ثلاثة عروض أقل من شركة الاستثمار الأميركي رويالتي فارما.

ومن المقرر أن تدفع بريجو ومقرها ولاية ميشيغان 6.25 دولار للسهم نقداً إلى جانب 10.25 دولار للسهم في صورة أسهم بعلاوة سعرية تبلغ نحو 10.5% فوق سعر سهم إيلان عند الإغلاق يوم الجمعة. وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 12 مليار دولار.

وارتفع سهم إيلان 11%، الاثنين، إلى 12.4 يورو (16.5دولار) بما يتماشى مع عرض يتوقع بعض المحللين أن يوافق عليه المساهمون الذين رفضوا عروضاً متتالية قدمتها شركة رويالتي.

وتجتذب إيلان بصورة خاصة شركات مثل بريجو يمكنها نقل مقراتها إلى الخارج بسهولة نظراً للانخفاض الشديد في نسبة الضرائب المفروضة على الشركات والبالغة 12.5% في أيرلندا مقارنة مع 35% في الولايات المتحدة.

وقال جو بابا، الرئيس التنفيذي لشركة بريجو، إن عملية الاستحواذ من شأنها أن تخفض معدل الضرائب الفعلي للشركة إلى أقل من 20% من نحو 30% حالياً.