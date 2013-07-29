"هواوي" تنافس "أبل" و"سامسونغ" على سوق الهواتف السعودية

بدأت شركة هواوي بالدخول الفعلي إلى سوق الأجهزة الذكية في السعودية، يأتي ذلك من خلال مزاحمة كل من شركتي أبل وسامسونغ اللتين تعدان من أكثر الشركات التي تستحوذ على الحصة الأكبر من كعكة السوق المحلية، وسط توقعات بأن تكون منافسة هواوي للشركات الأخرى على أشدها خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فقد كشفت "هواوي" خلال حفل أقيم في العاصمة الرياض، النقاب عن جهازها الجديد "سكند بي 6"، الذي تهدف الشركة إلى بدء تسويقه وبيعه اليوم أو غد كحد أقصى في السوق السعودية، بالتعاون مع شركة موبايلي كموزع حصري.

ولم يخفِ مسؤولون في شركة هواوي طموحهم في بيع 100 ألف جهاز من النسخة الجديدة لمنتجها سكند بي 6، إلا أن القدرة الهائلة التي تمتلكها شركة موبايلي في عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع يجعل فرصة بيع هذا الرقم أمرا واردا جدا خلال النصف الثاني من هذا العام، وهو الأمر الذي يشكل طموحا كبيرا تسعى هواوي إلى تحقيقه.

وتعتزم شركة موبايلي اليوم أو غدا كحد أقصى كشف النقاب عن بدء عمليات بيع جهاز سكند بي 6، في السوق السعودية، يأتي ذلك في وقت يقترب فيه السعوديون والمقيمون في البلاد من الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وهو الأمر الذي يعزز من فرصة النجاح في تسويق المنتج في أول أيامه، نظرا لارتفاع حجم الطلب هذه الأيام على الأجهزة الذكية الجديدة.

وأفصحت هواوي خلال اللقاء المنعقد مساء أول من أمس عن سعر الجهاز الجديد سكند بي 6، الذي يبلغ 1599 ريالا (426.4 دولار)، وسط توقعات بأن تنجح الشركة في تسويق الجهاز الجديد بحسب الخطة المبرمة لذلك مع موبايلي، التي نجحت هي الأخرى خلال السنوات القليلة الماضية في بيع 1.5 مليون جهاز آيفون.

وأكد مسؤولو "هواوي" أن السوق السعودية من أكثر أسواق المنطقة التي تشهد نموا متزايدا خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي دفعهم إلى طرح الجهاز الجديد في السوق السعودية كأول أسواق المنطقة.

وكانت "الأهلي كابيتال" قد توقعت في تقرير صادر خلال الربع الأول من العام الماضي، أن يرتفع إجمالي الإيرادات للشركات الثلاث المشغلة لخدمات الهاتف النقال في السعودية بنسبة 9.2 في المئة على أساس سنوي، إلى 90 مليار ريال في 2012 مدعومة بتزايد مشتركي النطاق العريض ونمو قطاع الشركات السعودي وارتفاع مبيعات الأجهزة في موبايلي.