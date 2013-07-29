10 % ارتفاع أرباح "إعمار" الإماراتية بالربع الثاني

حققت شركة "إعمار العقارية" في دبي، صافي أرباح بلغ 1.231 مليار درهم (335 مليون دولار أميركي)، مقارنة مع 1.220 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو نسبته 1%.

في حين، حققت إعمار بالربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2013، صافي أرباح بلغ 675 مليون درهم، مقارنة مع 556 مليون درهم، أرباح محققة في الربع الأول 2013، بنمو نسبته 10%، جاء ذلك خلال إفصاح شركة إعمار العقارية عن نتائجها المالية لفترة الـ6 أشهر المنتهية في 30 يونيو من العام الجاري.

وفي هذا الإطار ذكر محللون ماليون أن نتائج إعمار العقارية فاقت التوقعات من خلال تحقيق مكاسب كبيرة.