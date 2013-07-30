أوكسيدنتال بتروليوم الأميركية تحقق أرباحاً دون التوقعات

أعلنت أوكسيدنتال بتروليوم، رابع أكبر شركة نفط أميركية، أنها حققت أرباحاً أقل من التوقعات، حيث عوّض هبوط أسعار النفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أثر ارتفاع الأسعار والإنتاج في الولايات المتحدة.

وزاد إجمالي إنتاج النفط والغاز نحو 1% إلى 772 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً في الربع الثاني من العام نظراً للزيادة الكبيرة في الإنتاج من حوض برميان في تكساس ومن كاليفورنيا.

وتساهم الولايات المتحدة بنحو ثلثي إنتاج الشركة من النفط والغاز.

ورغم ذلك هبط إنتاج الأنشطة الخارجية للشركة ألفي برميل من المكافئ النفطي يومياً في الربع الثاني بفعل هجمات المسلحين في كولومبيا.

وقالت "أوكسيدنتال" إن أسعار النفط الخام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفضت 7% في الربع الثاني، بينما ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة.

وكان ستيف تشازين، الرئيس التنفيذي لأوكسيدنتال، أشار في أبريل إلى أن الشركة ربما تعرض بيع عملياتها في الشرق الأوسط.

وقال تشازين اليوم إن الشركة خفضت تكاليف الحفر 21% منذ بداية العام.

وكانت أوكسيدنتال ومقرّها لوس أنجلوس تخطط لخفض تكاليف الحفر في الولايات المتحدة 15% هذا العام.

واستقر صافي الربح عند 1.32 مليار دولار بما يعادل 1.64 دولار للسهم.

وبلغت الأرباح المعدلة 1.58 دولار للسهم وذلك أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 1.60 دولار للسهم.

وارتفعت الإيرادات 3% إلى 5.96 مليار دولار.