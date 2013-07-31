"طاقة" تتكبد 172 مليون درهم خسائر في الربع الثاني

منيت شركة طاقة الإماراتية بخسائر صافية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت 172 مليون درهم مقارنة مع أرباح بلغت 447 مليون درهم خلال الفصل المماثل من العام الماضي.

وبلغت خسائر طاقة بنهاية النصف الأول من هذا العام 66 مليون درهم، في حين بلغت أرباح الشركة 981 مليون درهم بالنصف الأول من العام الماضي.

وأشارت شركة طاقة إلى أن نتائج النصف الأول من عام 2012، تضمنت أرباحاً غير متكررة جراء قيامها بالتخارج من بعض الأصول في أميركا الشمالية وبيعها لأسهمها في شركة TESLA MOTORS ما يصعب المقارنة مع الفترة.

كما أعلنت طاقة أن السيولة الحالية لديها بلغت 19.5 مليار درهم، وهي كافية لتغطية استحقاقاتها وتمويل مشاريعها.