أرباح دبي للاستثمار تنمو 116% في النصف الأول

أعلنت شركة دبي للاستثمار، أكبر شركة استثمارية مدرجة في سوق دبي المالي، اليوم أن صافي أرباحها للأشهر الستة الأولى من عام 2013 ارتفع بنسبة 116% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت دبي للاستثمار في نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2013، عن أرباح صافية بقيمة 370 مليون درهم مقارنة مع 171 مليون درهم في النصف الأول من عام 2012. كما وصل إجمالي الدخل المجمّع للنصف الأول من 2013 إلى 1.29 مليار درهم، مقابل 1.12 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأعلنت الشركة أن القيمة الإجمالية للموجودات في 30 يونيو 2013 بلغت 12.58 مليار درهم، بينما زاد إجمالي حقوق المساهمين إلى 8.6 مليار درهم.

في حين بلغ العائد السنوي على رأس المال للفترة نفسها 20.7%، مقابل 9% لكامل عام 2012.

وقد تم تعديل قيمة الأصول والمطلوبات عقب تخارج الشركة من مشاريع مشتركة عملاً بتطبيق التغييرات في المعايير المحاسبية، ولكن ذلك لم يترك أي أثر سواء على الربحية أو القيمة الصافية للمجموعة.

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة "نحن سعداء بالنتائج الممتازة التي حققناها خلال النصف الأول من عام 2013 والتي تعكس عودة الثقة لدى المستثمرين بالسوق الإماراتية والشعور الكبير بالتفاؤل الذي يسود مختلف القطاعات الاقتصادية".

وتضم "دبي للاستثمار" تحت مظلتها 40 شركة تابعة ومشروعاً مشتركاً تحظى جميعها بحضور بارز في العديد من القطاعات بما في ذلك الزجاج والسلع الاستهلاكية والحديد والألمنيوم والصناعات الدوائية وإدارة العقارات والتصنيع وتبريد المناطق.