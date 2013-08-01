دمج أنشطة مجموعة فودافون في أوروبا تحت "مظلة واحدة"

قالت فودافون، الخميس، إنها تعتزم دمج أنشطتها في شمال ووسط وجنوب أوروبا في وحدة واحدة يقودها فيليب هوم.

وفي إطار عملية إعادة الهيكلة المقرر تنفيذها في أول أكتوبر سيجري دمج الوحدة التركية الناجحة مع الوحدة الخاصة بإفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.

ومن المقرر أن يصبح باولو بيرتولوزو - الذي يرأس حالياً أنشطة جنوب أوروبا - مديراً للمجموعة للشؤون التجارية والعمليات. وكان هوم يرأس عمليات شركة المحمول البريطانية في شمال ووسط أوروبا.

وقال فيتوريو كولاو، الرئيس التنفيذي للشركة: "هذه التعديلات التنظيمية ستسمح لنا بتحسين خدمة العملاء وتطوير استراتيجيتنا التجارية على نحو أسرع وأكثر اتساقاً".