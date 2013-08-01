"إير فرانس" تعتزم إلغاء نحو 2500 وظيفة إضافية

أعلنت إدارة شركة "إير فرانس" التي بدأت عملية إعادة هيكلة واسعة للمجموعة منذ 2012، إلغاء ما بين 2500 و2600 وظيفة إضافية من الآن حتى 2014، وذلك أثناء اجتماع لجنة مركزية في الشركة، كما أفاد مصدر نقابي.

وبحسب ديدييه فوفيرت السكرتير العام لنقابة "سي جي تي" في الشركة الفرنسية، فقد أبلغت الإدارة ممثلي الجهاز العامل بأنها ستعمد إلى إلغاء هذه الوظائف في إطار خطة أو خطط ترك عمل طوعي.

وردا على سؤال، لم تشأ إير فرانس "تأكيد هذه الأرقام في الوقت الراهن"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي عامين، بين يونيو/حزيران 2011 ويونيو 2013، تراجع عدد الموظفين بواقع 5600 وانتقل العدد من 106300 الى 100700 موظف.

وخطة "ترانسفورم 2015" التي طبقت منذ 2012 ستتيح للشركة تحقيق وفر بقيمة ملياري يورو في غضون ثلاثة أعوام ويعود ذلك جزئيا إلى فعالية اقتصادية إضافية بنسبة 20 بالمئة وجعل الدين عند 4,5 مليار في نهاية 2014 مقابل 6,5 مليار في يناير/كانون الثاني 2012.

وفي الربيع، أعلنت الإدارة أن خطة "ترانسفورم 2015" ستتوسع لأن إير فرانس لا تزال تعاني من ضعف الشبكة على الخطوط القصيرة والمتوسطة.