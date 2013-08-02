الاتحاد للطيران تستحوذ على 49% من "جات إيروايز" الصربية

استحوذت شركة "الاتحاد للطيران"، على 49% من حصص الملكية في شركة "جات إيروايز" الصربية، بحسب ما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم.

وكشفت الشركة في بيان صدر أمس، عن حصولها على عقد إدارة لمدة 5 سنوات في الشركة التي تعتبر الناقل الوطني لصربيا.

وبحسب البيان، تمثل صفقة الاستحواذ وعقد الإدارة، عنصرين رئيسين من اتفاقية شراكة استراتيجية واسعة النطاق مبرمة بين الاتحاد للطيران والحكومة الصربية، التي تشمل توفير أسطول من الطائرات الجديدة، وتقديم شبكة جديدة متكاملة من الوجهات الدولية.

وفي إطار الاتفاقية، ستوفر الاتحاد للطيران قرضاً بقيمة 40 مليون دولار (147 مليون درهم)، على أن يتم تحويله إلى حصص ملكية في الأول من يناير 2014، وذلك شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، فيما ستضخ الحكومة الصربية بدورها رأسمال يعادل المبلغ نفسه.

كما سيقدم كل من الاتحاد للطيران والحكومة الصربية كذلك، تمويلاً إضافياً في صورة قروض من المساهمين وغيرها من آليات التمويل بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار، للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل، ولدعم تطوير شبكة الوجهات لشركة الخطوط الجوية الصربية الجديدة.

ورحب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للطيران"، جيمس هوغن، بانضمام شركة الخطوط الجوية الصربية إلى تحالف الاتحاد للشركاء بالحصص، وقال إن الشركة تتطلع قُدماً للعمل سوياً بصورة بناءة معها، ومع المساهمين فيها، لبناء شركة طيران مستدامة وقادرة على المنافسة وتحقيق الربحية.

وبحسب البيان، فستطلق الخطوط الجوية الصربية أربع رحلات أسبوعياً بين بلغراد وأبوظبي، بدءاً من أكتوبر 2013 على أن تتحول إلى رحلات يومية بعد نمو الأسطول الجديد.

ومن المقرر أن يتم إحالة أسطول "جات إيروايز" الجاري المكون من 10 طائرات بوينغ طراز 737-300 إلى التقاعد من العمليات التشغيلية المنتظمة، على أن يتم استبداله على المدى القريب بطائرات مستأجرة.