فرنسا تحقق في صفقة بيع متاجر "برنتان" لمستثمرين قطريين

المصدر: باريس - أ ف ب

كشف مصدر قضائي أن القضاء الفرنسي، بناء على طلب النقابات الممثلة في متاجر برنتان الكبرى، فتح تحقيقاً لكشف ملابسات بيع هذه المجموعة إلى مستثمرين قطريين.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا التحقيق الأولي الذي سينظر في صوابية الشكوى المقدمة من النقابات سيعمل في المرحلة الأولى على "تحديد أطر هذه القضية بشكل أفضل".

وبإمكان النيابة العامة في باريس بعد ذلك إما أن تطوي ملف هذه القضية أو تعين لها قاضي تحقيق لمتابعتها.

وكانت صفقة بيع محلات برنتان الفاخرة إلى مستثمرين قطريين أنجزت قبل فترة قصيرة بمبلغ لم يعلن، إلا أن موقع الأخبار ميديا بارت قال إنها بلغت 1.6 مليار يورو.

وكانت سلطة المنافسة الفرنسية وافقت على هذه الصفقة في الثاني والعشرين من يوليو الماضي، إلا أن تجمع نقابات محلات برنتان لجأ إلى مدعي الجمهورية في باريس في الرابع والعشرين من يونيو للتنديد بشوائب عدة شابت هذه الصفقة خصوصا سوء استغلال الثقة وتبييض وفساد وعرقلة.

وكانت شركة "ديزا" للاستثمارات المسجلة في لوكسمبورغ والتي يملكها قطريون اشترت نسبة 70% من رأسمال مجموعة برنتان من "دوتشي بنك" الألماني، كما اشترت الـ30% الباقية من شركة بورليتي الإيطالية.

وتعتبر هذه الصفقة مرحلة مهمة في استراتيجية قطر الاستثمارية في فرنسا، حيث إن فرنسا جذبت حتى الآن عشرة بالمئة من الاستثمارات القطرية في الخارج.

وقد استثمرت قطر حتى الآن في العديد من الفنادق الفرنسية الفاخرة مثل رويال مونسو وكونكورد لافاييت في باريس وكارلتون ومارتينيز في كان.

وتملك مجموعة برنتان 16 محلا كبيرا في فرنسا.