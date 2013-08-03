لوك أويل الروسية تتطلع إلى حقل نفط كركوك بشمال العراق

قال مصدر في قطاع النفط إن شركة لوك أويل ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا تتطلع إلى حقل نفط كركوك في شمال العراق، الذي يقع في منطقة كردية تتمتع بالحكم الذاتي، وكان بؤرة للتوتر في العلاقات بين الجانبين.

وتوصلت شركة بي.بي النفطية الكبرى إلى اتفاق مبدئي مع بغداد لإحياء حقل النفط العملاق المتقادم، الذي شهد تدهورا كبيرا في إنتاجه.

وتقوم لوك أويل بالفعل بتطوير حقل نفط غرب القرنة-2 العملاق في جنوب العراق الذي من المتوقع أن يبدأ إنتاجه بنهاية العام.

وقال المصدر "الحكومة الروسية بعثت برسالة إلى رئيس الوزراء العراقي تقول إن لوك أويل مهتمة بحقل كركوك." ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى.

ورفض متحدث باسم شركة لوك أويل التعقيب.

وتسعى الشركة إلى توسيع أنشطتها في قطاع المنبع من الصناعة النفطية في الخارج وفي روسيا، من أجل وقف هبوط إنتاج النفط المحلي الذي استمر خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

