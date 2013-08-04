"الإمارات للعطلات" تطلق عروضاً خاصة لبرامج عيد الفطر

كشفت "الإمارات للعطلات"، ذراع تنظيم الرحلات الخارجية التابعة لطيران الإمارات، عن مجموعة واسعة ومتميزة من برامج العطلات في أهم الوجهات السياحية في العالم، ضمن عروض خاصة لقضاء عطلة عيد الفطر.

وتتسم خيارات العطلات المتاحة بتنوع كبير تلبي مختلف المتطلبات والأذواق والاهتمامات، وتتراوح بين قضاء عطلة العيد في إحدى المدن النابضة بالحيوية والحركة، أو في أحد المنتجعات الساحلية أو الجبلية الهادئة، أو القيام برحلات حافلة بالأنشطة والمغامرات.

وتغطي أسعار البرامج تذاكر السفر ذهاباً وإياباً على رحلات طيران الإمارات في الدرجة السياحية، والإقامة الفندقية مع الإفطار ورسوم وضرائب الغرف والانتقال بين المطار والفندق.

وقد روعي في تصميم هذه العروض التي تسري حتى 31 أغسطس 2013 تلبية مختلف الميزانيات.

وتتوافر خيارات العطلات في موريشوس بأسعار تبدأ من 7035 درهماً للشخص الواحد للإقامة في فندق 5 نجوم على أساس المشاركة في غرفة لشخصين، ووجبتي الإفطار والعشاء. كما يمكن الحصول على ليلة مجاناً عند حجز عطلة لأربع ليالٍ.

في حين توفر سريلانكا خيارات واسعة لزوارها، من الحدائق إلى الشواطئ والمأكولات والمهرجانات والعمارة الفريدة. وتتراوح خيارات الإقامة بين المنتجعات الساحلية الفاخرة والفنادق داخل المدن، إضافة إلى الفنادق التي يعود بناؤها إلى الفترات الاستعمارية البرتغالية والهولندية والبريطانية.

وتتوافر خيارات العطلات في سريلانكا بأسعار تبدأ من 3295 درهماً للشخص الواحد للإقامة في فندق خمس نجوم على أساس المشاركة في غرفة لشخصين، ووجبة الإفطار. كما يمكن حجز ثلاث ليال بسعر ليلتين.

وتتوفر خيارات العطلات لأكبر مدن فيتنام "هوشي منه" بأسعار تبدأ من 3610 دراهم للشخص الواحد للإقامة في فندق على أساس المشاركة في غرفة لشخصين، ووجبة الإفطار على أساس حجز أربع ليال.

في حين تبدأ أسعار برامج العطلات في ليون من 5695 درهماً للشخص الواحد، وتشمل الإقامة أربع ليال مع الإفطار على أساس المشاركة في غرفة لشخصين.