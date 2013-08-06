نمو أرباح "العربية للطيران" الفصلية 15% لـ76 مليون درهم

ارتفعت أرباح شركة العربية للطيران الإماراتية خلال الربع الثاني من العام بنحو 15%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتسجل 76 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 21 مليون دولار.

وجاءت الأرباح أعلى قليلا من متوسط التوقعات التي بلغت 74.6 مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان لها إن عدد الركاب ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 16%، مقارنة مع مستواها قبل عام ليصل عددهم إلى 3 ملايين راكب.

وارتفعت الأرباح الصافية لـ"العربية للطيران" خلال الأشهر الستة الاولى من العام الحالي لتصل إلى 134 مليون درهم، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالأرباح الصافية للفترة ذاتها من العام 2012 والتي بلغت 115 مليون درهم.

وسجلت خلال النصف الأول من العام الحالي إيرادات إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 19% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام 2012 والتي بلغت 1.2 مليار درهم.