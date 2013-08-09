"سابك" السعودية ترفع إنتاج الحديد إلى 6.2 مليون طن

بدأت شركة حديد سابك في السعودية مضاعفة إنتاجها من "لفائف الأسلاك" بأقطار تتراوح بين 5.5- 16 مم في مصنعها بالجبيل للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 1.4 مليون طن، وبذلك سترتفع الطاقة الإنتاجية لمنتجات حديد سابك إلى حوالي 6.2 مليون طن سنويا، بحسب صحيفة الرياض.

ووفقا للاتحاد العربي للحديد والصلب فإن الطاقة الإنتاجية لحديد سابك ستصل إلى 8 مليون طن سنويا بحلول عام 2018 بعد تأمين توفير إمدادات الغاز الطبيعي من الدولة وسوف يتيح ذلك للشركة إقامة مشروعين لإنتاج الصلب بتكلفة تصل إلى 16 مليار ريال مع إقامة مشروع لإنتاج وحدة للبلاطات الثقيلة بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن في مدينة الجبيل بالإضافة إلى وحدة درفلة وجلفنة المسطحات على البارد بطاقة إنتاجية مليون طن سنويا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المنطقة الغربية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت سابك مؤخرا اتفاقها مع وزارة البترول والثروة المعدنية على تخصيص الوقود اللازم لإقامة مشروع تابع لشركة حديد التابعة لسابك في كل من مدينة الجبيل الصناعية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ بتكلفة 16 مليار ريال.

وتستورد المصانع السعودية حاليا 600 ألف طن من البليت من أوروبا والصين واليابان وكوريا، ويعتبر مشروع "رابغ1" مصنع في المنطقة والشرق الأوسط في المنتجات القصديرية وهو مكمل لبعض الصناعات الأخرى.

وأوضحت سابك أنها ستقوم بإجراء دراسة جدوى اقتصادية مفصلة لإقامة المشروع، وتوقعت سابك أن يؤثر المشروع على نتائج الشركة بشكل إيجابي، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن الأثر المالي وأي تطورات جوهرية والأطراف ذات العلاقة لاحقا.

ووفقا للمنظمة العربية للتنمية الصناعية فإن المملكة تحتل المرتبة الثانية عربيا في إنتاج الحديد والصلب بعد مصر، حيث تنتج المملكة نحو 36 بالمئة من إجمالي الإنتاج العربي من الحديد والصلب.

وتوقعت أن يشهد القطاع الصناعي تطورا كبيرا بعد اعتماد المملكة لاستراتيجية تنمية الصناعات الوطنية، التي تهدف للنهوض بالقطاع الصناعي من خلال رؤية مستقبلية طموحة لعام 2020 تستهدف تعزيز القدرات التنافسية وتنويع قاعدة الإنتاج والصادرات الصناعية واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المستهدفة.