243 % زيادة في استخدام شبكة الاتصالات السعودية في العيد

سجلت "الاتصالات السعودية ـ س تي سي" أرقاما قياسية في حركة البيانات والاتصالات فقط في الساعات الأولى لعيد الفطر المبارك.

ووفقاً لصحيفة المدينة، فقد سجلت خلال الساعة الأولى من إعلان العيد زيادة الحركة الصوتية 30% عن نفس الساعة من العام الماضي، كما سجلت أعلى ذروة للشبكة بالنسبة لجوال نت في الوقت نفسه، ورصد مركز الملك خالد للتحكم بالشبكة الوطنية أعلى ساعة لزيادة الطلب من العملاء لاستخدام الإنترنت المتنقل (جوال نت) في تاريخ الشركة بزيادة 243% عن العام الماضي.

وأكد مدير عام الشؤون الإعلامية بالاتصالات السعودية المهندس نواف الشعلاني تميز الشركة لهذا العام تحديداً في مواجهة الطلب على خدمات البيانات بقدرة وجودة وسرعة عالية، وفقاً لخبرات وتميز الشركة في إدارة شبكاتها والإشراف عليها بسواعد المهندسين السعوديين الأكفاء.

ونوه إلى أن الشركة سجلت كذلك حضوراً في حركة الاتصالات الدولية بزيادة 26% عن نفس الساعة من العام الماضي، وبزيادة 6%عن العام الماضي لعدد المتجولين على شبكة الاتصالات السعودية في ليلة دخول العيد.

كما سجلت الشبكة في مكة المكرمة ليلة دخول العيد زيادة في الحركة الصوتية بمقدار 42% عن العام الماضي، وفي المدينة المنورة 25% عن العام الماضي.