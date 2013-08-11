السعودية تُوقف شركات الطيران غير الملتزمة بإعادة الحجاج

كشفت مصادر مطلعة عن إقرار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إيقاف شركات الطيران غير الملتزمة بإعادة الحجاج في المواعيد المحددة، وتقديم كشوف بأسماء الركاب "مانفيست" بصورة نظامية من التشغيل إلى السعودية مستقبلا، أو فرض غرامات على الشركات، علاوة على الغرامات التي ستفرض على أي مخالفة أخرى للتعليمات.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، في تعميم على جميع شركات الطيران الوطنية والأجنبية ووكلائها في السعودية، ووكالات السفر والسياحة، ونشرته صحيفة الاقتصادية السعودية، "من منطلق الحاجة إلى ضرورة مراجعة وتقييم عمليات الحج، وعلى ضوء الخبرة والتجارب المكتسبة من الأعوام السابقة؛ فقد وضعت تعليمات الحج لهذا العام الضمانات الكفيلة لتأمين عودة الحجاج إلى بلادهم".

وأوضحت أنها اعتمدت المواصفات والمقاييس للسلامة الجوية المطبقة من قِبل وكالة سلامة الطيران الأوروبية، حيث ستمنع الطائرات المسجلة في اللائحة السوداء من قِبل تلك الوكالة من التشغيل إلى ومن السعودية، ما لم يثبت الناقل أنه اتخذ الإجراءات التصحيحية الكفيلة برفع الحظر.

وأفادت الهيئة بأنه يفد إلى الأراضي المقدسة في السعودية كل عام أكثر من 1.5 مليون حاج، معظمهم يستخدمون الطائرات في القدوم، وبأنه انطلاقاً من حرص السعودية على تهيئة جميع الظروف المناسبة، وتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن؛ فإن جميع القطاعات الحكومية والأهلية في السعودية ستعمل على تحقيق راحة ضيوف الرحمن، وتأمين سلامتهم بدءا من قدومهم إلى الأماكن المقدسة وانتهاء بعودتهم إلى ديارهم.

وباعتبار المطارات بوابة الحرمين، وأول مرفق يقدم خدماته للحجاج، فقد قامت الهيئة العامة للطيران بإعداد وترتيب استقبال الحجاج عند قدومهم جوا عبر بوابة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، جنبا إلى جنب مع بقية الأجهزة الحكومية الأخرى.

وأضافت: "من منطلق تلك التوجيهات، فإن الهيئة تقوم سنويا بإصدار تعليمات نقل الحجاج عن طريق الجو، بهدف تنظيم تشغيل خدمات النقل الجوي المقلة لحجاج بيت الله الحرام، وتأمين نقلهم وإنهاء إجراءاتهم في مرحلتي القدوم والعودة على نحو آمن ومنظم وسليم".

وقالت إن التعليمات تحدد نطاق التطبيق وتضع الخطوات الإجرائية لتقديم طلبات التشغيل والضوابط التي تحكم تقديم تلك الطلبات، كما أنها تتضمن إجراءات جدولة الرحلات وتخصيص أرقام حجز المجال الجوي والمصادقة عليها ومتطلبات التشغيل والسلامة الجوية التي يتعين استيفاؤها للحصول على تصاريح التشغيل اللازمة.