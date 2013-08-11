مصر تؤسس شركة قابضة لإدارة وجذب الاستثمارات لـ"توشكي"

تبدأ الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة، تنفيذ إجراءات إنشاء الشركة القابضة لإدارة مشروع توشكي في المساحات التي لم يتم طرحها للاستثمار الزراعي، طبقا للدراسة التي أعدتها الوزارة لتنمية 75 ألف فدان بمشروع توشكي، وجذب مزيد من الاستثمار في المنطقة، عقب إجازة عيد الفطر.

وأكد مصدر مسؤول في تصريحات لصحيفة اليوم السابع، أن الشركة يتم تمويلها في صورة أسهم قابلة للتداول، بما يرفع من كفاءة استخدام الموارد الأرضية والمائية للمساحات التي ستقوم بإدارتها بالمشروع، وبحث آليات تشجيع الاستثمار العربي في المشروعات القومية لضخ المزيد من الاستثمارات المالية فيها لزيادة معدلات الاستصلاح والزراعة في هذه المناطق.

وأوضح المصدر، أن هناك مفاوضات مع رجال أعمال مصريين وطنيين لضخ استثمارات مالية في الشركة القابضة بأراضي توشكي، لدفع أعمالها بصورة كبيرة، بالإضافة إلى التفاوض مع عدد من رجال الأعمال الإماراتيين أبدوا استعدادهم لتنفيذ مشروعات زراعية عملاقة.

ولفت المصدر إلى الجانب الإماراتي يستعد من خلال مجموعة شركات تعمل حاليا في مشروعي توشكي وشرق العوينات والصالحية الجديدة، لضخ استثمارات مالية فيها لزيادة معدلات التنفيذ بها خلال المرحلة القادمة.