المياه الوطنية بالسعودية تتجه لتخزين 6 ملايين متر مكعب

بدأت شركة المياه الوطنية في السعودية تنفيذ المرحلة الأولى من الخزن الاستراتيجي بمحافظة جدة بمنطقة بريمان وبسعة 1.5 مليون متر مكعب، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

ويتوقع أن تدشن المرحلة الأولى في الربع الثاني من العام المقبل بطاقة مليون متر مكعب، بالإضافة إلى توفير 4.5 مليون متر مكعب من المياه إضافية لمرحلة ثانية وثالثة ورابعة، ليصبح إجمالي الخزن ستة ملايين متر مكعب من المياه بتكلفة بأكثر من 2.2 مليار ريال.

وكشفت شركة المياه الوطنية في تقرير لها عن أن الوضع التشغيلي للمياه بمدينة جدة خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر لهذا العام جاء وفق الخطط التشغيلية التي وضعت بالتعاون والتنسيق المستمر مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بينما بلغت كميات المياه التي وزعت يوميا في المتوسط على الأحياء أكثر من 1.1 مليون متر مكعب من المياه.

وعزت الشركة هذا النجاح، إلى استعداداتها المبكرة لشهر رمضان هذا العام، حيث انتهجت خطة عمل متكاملة لتوزيع المياه، تضمنت تكثيف العمل بمراكز ومحطات التعبئة، لضمان توفير المياه للعملاء طوال شهر رمضان، وأيام العيد.

وذكرت الشركة أن الآلية التي اتبعتها في محطات التعبئة ساهمت بشكل كبير في الحد من التلاعب في أسعار الصهاريج، حيث كثفت الشركة مع الجهات المعنية الرقابة اللازمة حيال الأسعار للحد من التلاعب بها واستغلال المواطنين، بينما اعتمدت الخطة على تسجيل أسماء العملاء والتواصل معهم لضمان وصول الناقلة في أسرع وقت.