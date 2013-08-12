ديلويت تطالب بريطانيا بـ"الوضوح" في نظام الضرائب

نقلت صحيفة تليغراف البريطانية الاثنين عن ديفيد سبرول، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة ديلويت يو.كيه للمحاسبة، قوله إن الشركة طلبت من بريطانيا قدراً أكبر من الاتساق فيما يتعلق بالضرائب.

وقال سبرول للصحيفة إن عدداً من الشركات علق خططه للانتقال لبريطانيا نتيجة للرسائل المتضاربة بشأن الضرائب من الخزانة ولجنة الحسابات العامة بمجلس العموم البريطاني.

ونقل عن سبرول قوله "من جانب لديك حكومة تنتهج استراتيجية ضريبية لجعل المملكة المتحدة واحدة من أكثر الأنظمة اكتمالا. ولكنك تتلقى بعد ذلك دفعة من مكتب الحسابات العامة وآخرين كي تقول.. نريد التأكد من أن الجميع يدفعون نصيبهم العادل من الضريبة وسنحدد ما هو النصيب العادل من الضريبة."

وتطرح بريطانيا مقترحات تهدف إلى إثناء الشركات والأفراد عن استخدام برامج معقدة لخفض ما يدفعونه من ضرائب، بعد أن ثبت أن العديد من الشركات المتعددة الجنسيات تدفع ضرائب أقل أو لا تدفع ضرائب إطلاقاً في بريطانيا.

