"بلاك بيري" تبحث بدائل استراتيجية بما فيها بيع الشركة

قالت شركة بلاكبيري الكندية مصنع الهاتف الذكي "بلاك بيري" إنها تبحث "بدائل استراتيجية" بما في ذلك إمكانية بيع الشركة.

وقالت الشركة المصنعة لهاتف بلاك بيري فقط إن مجلس إدارتها شكل "لجنة خاصة" للبحث بين ما أسماها "بدائل استراتيجية" للمساعدة في تعزيز ونمو قيمة الشركة، وإن واحدة من بين الخيارات المطروحة على الطاولة بيع الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها إن الدخول في شراكات أو اندماجات أيضا من ضمن البدائل الاستراتيجية المطروحة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن شركة بلاك بيري أنها تتحقق من خياراتها الاستراتيجية، مع تنامي المنافسة في سوق الهواتف الذكية.

ورغم قيام الشركة بإطلاق هاتف "بلاك بيري 10" العام الحالي، ولكن موقف الشركة لم يتحسن كثيراً، وذلك بعد أن كانت مهيمنة على سوق الهواتف الذكية في السابق.

وبحسب مؤسسة "آي دي سي"، فإن حصة بلاك بيري السوقية وصلت إلى 2.9%، فقط.

ويؤكد بيان الشركة أنها باتت في وضع أكثر خطورة من أي وقت مضى، وأنها بحاجة إلى إيجاد طريقة جديدة للبقاء والصمود، وأن تبقى على صلة بسوق المحمول.

وكانت قد أعلنت الشركة عن نتائج مالية مخيبة للآمال عن الربع الأول من العام، تضمنت خسارة صافية مقدارها 84 مليون دولار، وحذرت من خسائر تشغيلية في الربع الثاني.

وكان المحللون يصفون عام 2014 المالي بالنسبة لشركة بلاك بيري بأنه "عام تحوُّل للشركة"، إلا أن الشركة لم تستطع الصمود حتى العام المقبل وجاء بيانها ليعبر عن الحالة السيئة التي وصلت إليها.