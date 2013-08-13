أدما الإماراتية ترسي عقد حقل أم اللولو بـ6.2 مليار درهم

أرست شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة) عقداً بقيمة 6٫2 مليار درهم (1.7 مليار دولار) لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل "أم اللولو" على ائتلاف شركتي الإنشاءات البترولية الوطنية وتكنيب الفرنسية.

وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، تتضمن المرحلة الثانية من مشروع التطوير الشامل لحقل أم اللولو إنشاء مجمع منشآت مكون من منصة معالجة غاز، ومنصة فصل، ومنصة أنابيب صاعدة، ومنصة مرافق، ومنصة سكن، ومنصة صرف مياه، ومنصتي مشاعل حرق الغاز.

ويندرج العقد في إطار خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لرفع الطاقة الإنتاجية لشركة أدما العاملة من النفط الخام، بإضافة 300 ألف برميل من الحقول الجديدة وهي سطح الرزبوط وأم اللولو ونصر إلى الإنتاج الكلي لـ"أدما"، ليصل إلى نحو مليون برميل بحلول عام 2020.

وتسهم عمليات تطوير الحقول البحرية بشكل أساسي في جهود إمارة أبوظبي الرامية لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام من المعدل الحالي المقدر بـ 2.7 مليون برميل يومياً إلى 3.5 مليون برميل يومياً. وكانت الإنشاءات البترولية الوطنية قد فازت بعقد قيمته 765 مليون دولار في أبريل الماضي، لتتجاوز قيمة العقود التي وقعتها الشركة نحو 3 مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وكانت أدما العاملة قد وقعت عقد المرحلة الأولى لتطوير حقل أم اللولو يونيو الماضي بقيمة 765 مليون دولار مع الإنشاءات البترولية وشركات أخرى.

وشمل العقد الأول والخاص بالهندسة والمشتريات والإنشاءات، إنشاء وتركيب ستة أبراج فوهات آبار جديدة ومنصة أنابيب صاعدة، وخطوط أنابيب داخلية (90 كيلومتراً)، وخطوط نفط رئيسية (125 كيلومتراً)، وكوابل ألياف ضوئية (100 كيلومتر)، وإجراء تعديلات على برجي فوهات آبار بحقل أم اللولو. يشار إلى أن شركة أدما العاملة قد وقعت مؤخرا عقدين بقيمة تبلغ نحو 8,8 مليار درهم (2,4 مليار دولار)، لإجراء الأعمال الهندسية ومشتريات الإنشاءات الخاصة بحقل سطح الرزبوط البحري في أبوظبي، مع شركتي هيونداي للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، وشركة بتروفاك انترناشونال أبوظبي.

