11 ألف طلبية لطائرات بوينغ 737.. ثلثها قيد التسليم

ذكرت شركة بوينغ الشهيرة بتصنيع الطائرات، أنها تلقت نماذج عائلة الجيل القادم من طائرات بوينج 737 -800 طلبيات أكثر من 6500 طائرة، في حين تجاوز مجموع طلبيات عائلة 737 بمجملها 11 ألف طلبية، بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية.

وقامت بوينغ بتسليم أكثر من 7600 طائرة من طراز 737، منها ما يزيد على 4500 طائرة من طراز الجيل القادم 737، ولديها حالياً أكثر من 3400 طلبية قيد التسليم لطائرات 737 حتى الشهر الماضي.

وسلمت شركة بوينغ عن طائرة من طراز الجيل القادم 737-800 للخطوط الجوية العراقية، وهي الطائرة الأولى من أصل 30 طائرة كانت قد طلبتها شركة الطيران في العام 2008، ما يشكل إنجازاً مهماً على صعيد تعزيز العلاقة بين بوينج والخطوط الجوية العراقية.

وقال هادي العامري وزير النقل العراقي "ستلعب طائرات الجيل القادم 737-800 دوراً رئيسياً في تعزيز جهودنا لتحديث أسطولنا والاندماج ضمن نظام الطيران التجاري الإقليمي والدولي".

ومع عملية التسليم هذه، تبلغ حالياً الطلبيات التراكمية للخطوط الجوية العراقية 39 طائرة بوينج قيد التسليم، تشمل 29 طائرة من طراز الجيل القادم 737-800 و10 طائرات من طراز 787 دريملاينر. وقال مارتي بينتروت، نائب الرئيس لمبيعات الطائرات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وآسيا الوسطى في شركة بوينج،: “تشكّل هذه الخطوة إنجازاً تاريخياً لعلاقتنا مع الخطوط الجوية العراقية، ودليلاً على القيمة الكبيرة التي ستقدمها طائرات الجيل القادم 737-800 لأسطولها.