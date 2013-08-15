جنرال موتورز توقف إنتاج مصنعها بمصر وتغلق مكتب القاهرة

قالت جنرال موتورز، اليوم الخميس، إنها أوقفت الإنتاج في مصنعها لتجميع السيارات في مدينة السادس من أكتوبر بمصر، وأغلقت مكتبها المحلي بعد صدامات دامية بين قوات الأمن ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتدير وحدة مرسيدس التابعة لدايملر مصنعاً لتجميع السيارات في نفس المدينة الواقعة بالقرب من العاصمة القاهرة، بحسب وكالة رويترز.

وأسفرت عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة أمس عن مقتل المئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

ومع تصاعد وتيرة الأحداث، قرر البنك المركزي المصري المصري، أمس، تعليق العمل في البنوك والبورصة المصرية اليوم الخميس.