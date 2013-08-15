طيران الإمارات توسع خيارات رحلات "الحرية الخامسة"

تخطط مجموعة "طيران الإمارات" لتسيير رحلات من دبي إلى نيويورك عبر مطار ماليبنزا في مدينة ميلانو الإيطالية، والتي ستبدأ في أكتوبر من العام الجاري، وفقاً لصحيفة البيان الإماراتية.

وبحسب تقرير لمركز آسيا الهادئ للطيران، تدرس خيارات أخرى إلى أميركا عبر الأطلسي أي من وجهات ومدن أوروبية أخرى.

ويوضح التقرير أن هذه الخطوة من الناقلة تمثل نقلة نوعية أخرى تختلف عن رحلاتها الحالية إلى أستراليا عبر بانكوك وسنغافورة ونيوزيلندا، وهي رحلات تشكل 77% من شبكة وجهاتها التي تقع ضمن الحرية الخامسة، مشيرا إلى أن توسيع هذه الشبكة إلى مدن أخرى سيكون أكثر تنافسية خصوصا أنها ستعمل في أسواق أكثر نضوجا وتعتمد كثيرا على برامج الولاء لكن الأمر قد يعتمد على شراكة أخرى للناقلة مع أميركان إير لاينز.

وقال التقرير إن هناك 18 وجهة ومحطة ستكون ضمن الحرية الخامسة على شبكة الناقلة، منها 16 وجهة برحلات ذهاب وإياب، والوجهتان الباقيتان لا تحمل فيهما الناقلة مسافرين محليين من نفس البلد وهذا يعني عودة قوية لطيران الإمارات إلى هذا الخيار الذي كان يشكل نحو 10% من إجمالي مسافري الناقلة ليتراجع إلى 5% قبل عام 2013.

ويتركز 77% من رحلات الإمارات التي تقع ضمن الحرية الخامسة في السوق الأسترالي أي من وإلى أستراليا فهي لديها مثلا 4 رحلات يومية من 3 نقاط في آسيا، وهي بانكوك وكوالالمبور وسنغافورة إلى 3 نقاط في أستراليا وهي بريسبين وملبورن وسيدني التي تخدمها طيران الإمارات برحلتين من آسيا.

كما تشغل الناقلة رحلات عبر بحر "تسمانيا" بين أستراليا ونيوزلندا ضمن شراكتها مع كوانتاس، مستخدمة طائرات من طراز إيرباص 380 وبوينغ 777.

وتسمح خدمة طيران الإمارات إلى أستراليا بتوقف واحد في آسيا للناقلة أن توافق الطلب على حركة المسافرين بين آسيا وأستراليا، فالمسافة بين دبي وسيدني عبر بانكوك أطول فقط بنحو 3% من طول المسافة برحلات مباشرة والأرقام تشير إلى أن رحلات طيران الإمارات بين سيدني وبانكوك وملبورن وكوالالمبور شهدت زيادة في المسافرين بنحو 20% من نقطة إلى أخرى في هذه المنطقة. وبنسبة 28% لرحلات بريسبين ملبورن ـ سنغافورة إضافة إلى توفير أسعار منافسة للمسافرين بين هذه النقاط.

ويوضح تقرير أن 1.7 مليون مسافر من وإلى دبي ـ أستراليا عبر طيران الإمارات استفادوا من رحلات بتوقف واحد أو بدون توقف على هذا الخط في الوقت الذي يصل فيه معدل الإشغال على رحلات أستراليا إلى 80%.

ومع بدء رحلات الشراكة بين الإمارات وكوانتاس توقع أن تتعزز هذه المعدلات خصوصا بالنسبة للرحلات عبر آسيا، بحيث تصبح رحلات الشركتين أكثر تنافسية وجاذبية.