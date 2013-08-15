عملاقا النفط "إكسون" و"شل" تنافسان على حقول آسيوية

قالت مصادر مطلعة إن شركتي النفط العملاقتين "إكسون موبيل" و"رويال داتش شل" من بين المنافسين في جولة العطاءات التالية لشراء حقول نفط وغاز ماليزية وصينية لشركة "نيوفيلد اكسبلوريشن" تقدر قيمتها بحوالي 1.2 مليار دولار.

واجتذب مزاد نيوفيلد الذي بدأ قبل شهرين تقريباً عشرات الشركات. وأضافت المصادر أن "غولدمان ساكس" الذي يقدم المشورة لنيوفيلد قلص قائمة الشركات المتنافسة إلى أربع شركات، موجهاً الدعوة إلى تاليسمان إنرجي الكندية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)، وهي وحدة لمؤسسة البترول الكويتية لتقديم عروض الجولة الثانية في منتصف سبتمبر مع إكسون موبيل وشل.

وأحجمت كل من نيوفيلد، التي مقرها في تكساس، وإكسون وشل عن التعليق. ولم ترد تاليسمان على رسالة بالبريد الإلكتروني للحصول على تعقيب، في حين لم يتسن الاتصال بشركة كوفبك. وطلبت المصادر عدم كشف هويتها، نظراً لسرية عملية البيع.