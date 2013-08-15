100 ألف ريال غرامة شركات الطيران غير الملتزمة بالحج

في ظل استعدادات السعودية لموسم الحج، والذي بدأ العد التنازلي فيه لاستقبال زوار بيت الله الحرام، شرعت لجنة الحج المركزية برئاسة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنة بعقد اجتماعاتها، لبحث الخطط التشغيلية مع الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن بهدف تقديم أفضل الخدمات.

وبحسب صحيفة عكاظ، فقد اعتمد الأمير فهد بن عبدالله، رئيس هيئة الطيران المدني تعليمات نقل الحجاج جوا، والتي تقتضي استئجار طائرات لنقل حجاج شركات الطيران التي لا تلتزم بمواعيد مغادرة حجاجها أو الإخفاق في نقلهم، مع غرامة أو احتجاز الطائرة والحسم من الضمان.

وكشفت التعليمات التي أصدرتها الهيئة أن أي شركة طيران لا تلتزم بمواعيد مغادرة حجاجها في المواعيد المحددة، أو أخفقت في نقلهم سيتم فرض عقوبات صارمة وغرامات مالية ضدها، وذلك تفادياً لأي تكدس للمسافرين خلال موسم الحج.

وقررت الهيئة في البدء تطبيق عقوبات على شركات الطيران المخالفة لتعليمات وأنظمة نقل الحجاج عبر مطاري الملك عبدالعزيز في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، وأشارت الهيئة إلى أن كل ناقل جوي يحمل حجاجا ثم لم يصل إلى المملكة أو لم يغادرها خلال الزمن المحدد المسموح به الوصول أو المغادرة، يجازى بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال عن كل رحلة وصول و15 ألف ريال عن كل رحلة مغادرة.

كما أقرت الهيئة مخالفة كل ناقل يحمل حجاجا يصل إلى المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج بغرامة مقدارها ألف ريال عن كل حاج من الحجاج الذين يقلهم، وفي حالة كان عدد الحجاج يقل عن 100 حاج تكون الغرامة المالية لكل وسيلة 100 ألف ريال، كل ناقل يغادر المملكة أو يحاول مغادرتها دون الحصول على تصريح بالمغادرة يغرم الناقل بغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تتجاوز 100 ألف ريال.

ويشير النظام إلى أن العقوبات على كل من يساعد ناقلا جويا للحجاج على المغادرة دون استكمال الإجراءات النظامية، يجازى بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تتجاوز 50 ألف ريال، كما أن أي ناقل للحجاج لا يقدم البيان المنصوص عليه من هذه التعليمات أو يتأخر في تقديمه يجازى بالتضامن مع وكيله بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال، وعن كل رحلة يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال، في حال ارتكاب فعلا أو امتنع عن فعل بالمخالفة لأحكام نظام الطيران المدني أو القواعد، ويجوز لهيئة الطيران المدني حجز الطائرة بالمطار في حال قدومها دون الحصول على التصريح اللازم والمسبق لرحلات الحج.

