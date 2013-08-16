24 مليار درهم مشاريع "أرابتك" الإماراتية قيد التنفيذ

أعلنت مجموعة أرابتك القابضة الإماراتية، عن ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام 2013 إلى 155 مليون درهم، بزيادة قدرها 114% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعاً بالأداء القوي لأعمال الشركة في كل من السعودية والإمارات وإعادة توجيه أعمال الشركة.

ووفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية، فقد ارتفع صافي قيمة العقود قيد التنفيذ للشركة بنحو 7.3 مليار درهم، لتصل إلى 24.4 مليار درهم بعد فوزها بعدة عقود بارزة والتوسع الجغرافي الذي حدث خلال النصف الأول من العام.

وتمكنت الشركة من جمع مبلغ 2.4 مليار درهم في يوليو 2013 من خلال عملية إصدار حقوق الاكتتاب لتمويل استراتيجية الشركة للنمو، وأحرزت تقدماً ملموساً في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للشركة في مختلف القطاعات.

وقال حسن عبدالله اسميك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "أرابتك" القابضة: "حققت الشركة أداء قوياً خلال النصف الأول من العام الحالي، لا سيما في الإمارات والسعودية، وتعتبر هذه النتائج مؤشراً على حالة الانتعاش التي يمر فيها قطاع الإنشاءات وإمكانية تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط".

وأضاف "قمنا بإعادة تنظيم أعمالنا لضمان سيرها وفقاً لخطتنا الاستراتيجية التي وضعناها للأعوام الخمسة المقبلة، الشركة تتمتع الآن بوضع مالي متين ومستويات جيدة من السيولة النقدية بعد الانتهاء الناجح لعملية إصدار حقوق الاكتتاب، قيمة مشاريعنا قيد التنفيذ وصلت الآن إلى 24.4 مليار درهم".