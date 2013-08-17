أحداث مصر وتونس تسهم بإفلاس "بست رايزن" المجرية للسياحة

أعلنت المجموعة السياحية المجرية الرائدة (بست رايزن) التي تكبدت خسائر كبيرة، فيما يتصل بأنشطة قضاء العطلات في مصر وتونس يوم الجمعة أنها أفلست تاركة مئات الركاب في منتجعات البحر الأحمر في مصر.

وقالت الشركة إن لديها ودائع مالية قيمتها 1.3 مليار فورنت (5.75 مليون دولار) ستغطي تكاليف إعادة الركاب إلى الوطن وتعويض الزبائن عن الرحلات المحجوزة.

وقالت جوديت مولنار، نائبة رئيس اتحاد شركات السياحة المجرية "تخصصت بست رايزن في الرحلات إلى بلدان شمال إفريقيا ولكن الربيع العربي أضر بها".

وقالت الشركة التي تعمل منذ عام 1995 في بيان على صفحتها على موقع الفيسبوك إن متاعبها المالية نجمت عن تراجع الطلب والخسائر الكبيرة المتصلة بالرحلات الشاملة إلى مصر وتونس وهما من المقاصد الرئيسية لرحلات الشركة.

وقال البيان "سجلنا خسائر كبيرة جدا في أنشطة الرحلات إلى مصر وتونس، لأن هذين المقصدين من مقاصد شمال إفريقيا اللذين كانا يؤلفان معظم أعمالنا تضررا من جراء الأزمة السياسية منذ يناير/كانون الثاني 2011".

ولم تذكر الشركة عدد الركاب الذين تركتهم في مصر وجهات أخرى مثل تركيا ولم يمكن محادثة عضو مجلس الإدارة المنتدب لسؤاله التعقيب.

وقالت مولنار لرويترز إن بست رايزن لها حاليا 350 راكبا في منتجعات البحر الأحمر بمصر.

ونصحت وزارة الخارجية المجرية بعدم السفر إلى مصر إلا لمنتجعات البحر الحمر التي تعتبر مناطق يجب فيها زيادة توخي الحذر.