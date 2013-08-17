6 شركات عالمية كبرى توقف مصانعها في مصر بسبب الاضطرابات

أجبرت الاضطرابات التي تشهدها مصر عدة شركات أجنبية على إيقاف إنتاجها، في ظل مخاوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عامين.

من جهتها أكدت شركة باسف الألمانية العملاقة للكيماويات أنها أغلقت عملياتها في مصر بسبب العنف الذي يعصف بالبلاد.

وقالت متحدثة باسم أكبر شركة لصناعة الكيماويات في العالم لـ رويترز، "سلامة موظفينا لها أولوية بالغة. ونحن نراقب الوضع باهتمام. وكل موظفينا سالمون. وقد أغلقت المكاتب منذ أمس".

وأوقفت شركة إلكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية إنتاجها في عدة مصانع على مشارف القاهرة يعمل فيها 7000 شخص، كما أغلقت جنرال موتورز مصنعها لتجميع السيارات خارج القاهرة وأغلقت مكتبها هناك.

وأعلنت شركة رويال داتش شل النفطية العملاقة عن إغلاق مكاتبها خلال الأيام القليلة القادمة وقيدت أنشطتها للسفر إلى مصر من أجل الأعمال.

وقرر المسؤولون بشركتي "تويوتا وسوزوكي"، لتصنيع السيارات اليابانية، وقف إنتاج الشركتين في مصر خوفاً على سلامة عمالهما.

وأوقفت شركة يلدز التركية للصناعات الغذائية إنتاجها في مصر بسبب الاضطرابات هناك، وقال مسؤول رفيع في الصناعة التركية إن شركات أخرى ستحذو على الأرجح حذوها.

وقال حكمت تانريوردي، رئيس اتحادات مصدري المنسوجات والملبوسات في اسطنبول إن شركات منسوجات تركية تنتج سلعا في مصر للتصدير قد تضطر أيضا لإيقاف إنتاجها إذا استمر تراجع طلبيات الشراء التي تتلقاها.

وقال دانييل فريكهولم المتحدث باسم مجموعة إلكترولوكس السويدية "قررت إلكترولوكس) عدم مواصلة الإنتاج منذ عصر الخميس، المجموعة ستعيد النظر في قرار وقف الإنتاج اليوم".

وأضاف "في ضوء الاضطرابات نقلص أنشطتنا على أساس يومي. ونقيم الوضع الأمني ثم نقرر ما إذا كان ينبغي لموظفينا الذهاب للعمل."

وبلغ حجم إيرادات إلكترولوكس في مصر أكثر من ملياري كرونة (308 ملايين دولار) العام الماضي من إجمالي مبيعات بلغت نحو 110 مليارات كرونة.

وقررت رويال داتش شل أكبر شركة نفط أوروبية غلق مكاتبها في مصر للأيام القليلة المقبلة وفرضت قيودا على سفر موظفيها إلى هناك بعد مقتل 525 شخصا على الأقل في هجوم أمني على معتصمين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال في بيان "لضمان سلامة وأمن موظفينا ستكون مكاتب شل في مصر مغلقة اليوم وحتى نهاية الأسبوع وتقرر فرض قيود على رحلات العمل إلى هناك. سنواصل مراقبة الوضع في مصر".

وقال مراد أولكر رئيس يلدز القابضة التي يعمل فيها 910 أشخاص في مصر وتملك أكبر شركة لصناعة البسكويت في تركيا (أولكر) "قررنا إيقاف الإنتاج في مصر بعد إعلان حالة الطوارئ يوم الأربعاء لحماية موظفينا."

وتنتج يلدز ما يصل إلى 30 ألف طن من البسكويت من مصنعها في مصر للتصدير إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغربها.

وتعرضت السياحة وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة ولفرص العمل لملايين المصريين لضربة أخرى منذ الخميس الماضي.

وقالت مجموعة تي.يو.آي الألمانية للسفر والسياحة وشركة توماس كوك ألمانيا إن الزبائن الذين حجزوا لقضاء عطلات في مصر سيسمح لهم بإعادة الحجز في أماكن أخرى مجانا.

وقال متحدث باسم المجموعة الألمانية إن منتجعات البحر الأحمر ومنها شرم الشيخ لم تتأثر بالاضطرابات لكن الزبائن فيما يبدو يبتعدون خوفا.

وقامت مجموعة تي.يو.آي وتوماس كوك بالفعل بإيقاف الرحلات إلى القاهرة والأقصر وأوقفت عرض تقديم رحلات نيلية منذ تفجر الاضطرابات الشهر الماضي.