إيقاف الاستقدام عن منشآت لم تشترك بخدمة العنوان الوطني

أعلنت وزارة العمل السعودية أنها ستبدأ بإيقاف خدمات الاستقدام عن المنشآت التي لم تشترك وتفعّل خدمة العنوان الوطني لدى مؤسسة البريد السعودي، وذلك اعتباراً من الأول من شهر ذي القعدة المقبل داعية جميع المنشآت إلى المسارعة بالحصول على خدمة العنوان الوطني قبل التاريخ المحدد لتطبيق القرار، وذلك للاستفادة من المزايا التي يقدمها هذا المتطلب، وتجنباً لأي تأخير ينجم عن عدم تحقيقه.

وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً وزارياً بشأن قبول طلبات الاستقدام وتقديم كل خدمات وزارة العمل لأي منشأة، حيث يشترط لقبول طلبات الاستقدام أنْ تكون المنشأة قد قامت بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي وذلك ابتداءً من 1/11/1434هـ.

كما يشترط للحصول على باقي خدمات الوزارة الأخرى لأي منشأة أن تكون قد قامت بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي، وذلك ابتداء من 1/3/1435هـ، ويتم إدراج هذا القرار في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات".

يذكر أن وزير العمل أوضح سابقاً أن هذا التنظيم يهدف إلى ضمان تحديث العنوان وصحته للمنشأة في القطاع الخاص.

ومِنْ شأن هذا التنظيم دعم المُهلةِ التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل والقضاء على التحايل الذي يلجأ إليه البعض مِنْ خلال الاستئجار والتقدُّم بطلب التأشيرات، ومنْ ثم إغلاق المُنشأة أو المحل حيث سيمكن متطلب الاشتراك في العنوان الوطني الوزارة مِنْ معرفة الطلبات التي تتم على الموقع الواحد ومصير التأشيرات التي يتم إصدارها له.

