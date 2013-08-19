الرئيس التنفيذي لـ "السعودية للكهرباء" يستقيل من منصبه

قالت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، إن مجلس إدارتها وافق على طلب الرئيس التنفيذي الحالي علي بن صالح البراك عدم الاستمرار في منصبه، اعتباراً من مطلع 2014.

وذكرت "السعودية للكهرباء" وهي أكبر شركة مرافق في الخليج من حيث القيمة السوقية في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، أن مجلس إدارة الشركة وافق في جلسته المنعقدة مساء أمس الأحد قد وافق على طلب الاستقالة الذي تقدم به البراك على أن يتم تفعيل القرار اعتباراً من أول يناير 2014.

كما وافق مجلس الإدارة على تعيين المهندس زياد بن محمد الشيحة رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من أول العام المقبل.