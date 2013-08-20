السعودية: غلق نهائي للمنشأة التي تشغل عمالها تحت الشمس

أكد مدير الإدارة العامة للتفتيش في وزارة العمل السعودية، فيصل العتيبي، أن نسب الشركات والمؤسسات التي تجاوبت مع تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس كانت عالية مقارنة بالمنشآت المخالفة، وذلك حسب تقرير مكاتب العمل في عدد من مناطق المملكة الذي رصد خلال الأسابيع الماضية 24 مخالفة فقط ضمن الجولات التفتيشية التي تجاوزت 74 جولة.

وأبان في تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الوزارة لن تتهاون مع المنشآت المخالفة التي سبق أن أخذ عليها تعهدات خطية خلال الجولات التفتيشية لتعديل أوضاعها، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، حسب أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل التي تنص على المعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، أو الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.

وتأتي الحملات التفتيشية التي انطلقت منذ بدء تطبيق القرار في بداية شهر يوليو الماضي وتستمر حتى 28 أغسطس الجاري 2013، ترجمة للقرار الوزاري الذي ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة عصراً خلال الفترة الأولى من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من شهر أغسطس من كل عام.

ويستثنى من القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.