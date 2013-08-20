"البحري" تتوقع عوائد كبيرة من مشروع الحوض الجديد

توقع الرئيس التنفيذي لشركة النقل البحري السعودية صالح الجاسر في مقابلة مع قناة "العربية" الإنتهاء من دراسة مشروع الحوض البحري الجديد خلال سنة.

وأضاف الجاسر "الإنتهاء من بناء الحوض سيستغرق عامين إلى 3 أعوام، فهذا الاستثمار طويل الأجل، نتحدث عن مشروع طويل الأجل وذو استثمارات كبيرة، والعوائد غير واضحة، والهدف من الدراسات معرفة حجم العوائد المتوقعة مقارنة بحجم الاستثمارات".

وقال الجاسر لـ"العربية" إنه تم تأسيس وحدة أعمال جديدة للأفشور والغاز، وهذه الوحدة ستبحث عدد من الاستثمارات.

وحول العوائد المتوقعة قال الجاسر إنها ستكون كبيرة باعتبار هذا المشروع هو الأول من نوعه، إلا أنه امتنع عن إعطاء أية أرقام تقديرية.

وكانت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" قد وقّعت مذكرة تفاهم مع أرامكو وسيمكورب البحرية، يقوموا بموجبها بإعداد وتقييم دراسة جدوى اقتصادية لتطوير حوض بحري عالمي للمنصات البحرية والسفن في السعودية.

وتمتد مدة مذكرة التفاهم إلى حين استكمال الدراسات واتخاذ قرار بشأن الاستثمار في هذا المشروع، وذلك خلال خمسة عشر شهراً.

يأتي ذلك بعد انتهاء كل من أرامكو وسيمكورب السنغافورية بدراسات أولية خاصة بجدوى المشروع، وقررتا على إثرها الانتقال لهذه المرحلة.