اندماج سعودي كويتي إماراتي لتشكيل أكبر شركة مقاولات

كشف الرئيس التنفيذي لـ"أرابتك" الإماراتية، حسن اسميك، عن خطة الشركة للاندماج مع أكبر شركتي مقاولات في الخليج إحداهما سعودية والثانية كويتية، لتشكيل أكبر شركة مقاولات في المنطقة، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

ورجحت مصادر الصحيفة أن تكون شركة المجموعة المشتركة للمقاولات هي الطرف الكويتي في صفقة الاندماج، فيما الشركة السعودية هي "سعودي أوجيه".

وقالت "القبس" إن المشتركة لم تنفِ إجراء مفاوضات في هذا الخصوص كما أنها لم تؤكده، معتبرة الموضوع من أسرار الشركة.

وعلى صعيد هذه الأنباء ارتفع سهم أرابتك بنسبة 1.57%، إلى مستوى 2.59 درهم.