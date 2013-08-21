حل مشكلات شركات سعودية متعثرة بمصر الأسبوع المقبل

كشف الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، أحمد صبري، أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن حل مشكلات بعض الشركات السعودية المتعثرة في مصر، وذلك في إطار الحلول القانونية، مؤكداً في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية رغبة الحكومة الحالية في حل مشاكل الشركات السعودية في مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية والعربية.

وأكد أن العلاقات المصرية السعودية ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات المباشرة بين الطرفين، بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل المصري.

وتضم الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال نحو 200 عضو من الجانبين، وتهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار المباشر بين مصر والمملكة. إلى ذلك حذر الخبير الاقتصادي العالمي، محمد العريان، من أن استمرار أعمال العنف في مصر يقوض عملية المصالحة الوطنية، ويجعل قدرة الاقتصاد المصري على التعافي أكثر صعوبة.

وقال العريان إنه رغم تدفق الأموال على مصر من دول الخليج، فإنها ما زالت تعاني من تداعيات غياب الاستقرار الاقتصادي، واصفاً الوضع في مصر بالمأساوي والمحزن.

وأوضح أن الوضع لا يتعلق فقط بالعنف والضحايا الذين يسقطون بصورة يومية في شوارع مصر، وإنما كل يوم يستمر فيه هذا الوضع تبتعد مصر أكثر عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

وأضاف "رغم تدفق نحو 12 مليار دولار على مصر من حكومات عربية، فإن الفقراء يعانون بشدة جراء ما تشهده مصر من اضطرابات".