"بيانات" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة في "جو"

وقّعت كل من شركة بيانات، التابعة لاتحاد اتصالات "موبايلي"، وبعض مساهمي اتحاد عذيب للاتصالات Go على مذكرة تفاهم لاستحواذ شركة بيانات على حصة مسيطرة في اتحاد عذيب.

وبموجب مذكرة التفاهم فإن عملية الاستحواذ مشروطة بإتمام عدة عوامل قبل 30 نوفمبر 2013، والحصول على الموافقات النظامية المطلوبة، ومن ضمنها موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ومن بين الشروط كذلك إتمام المراجعات (التجارية والمالية والتقنية والقانونية) بالشكل المرضي والكافي لشركة بيانات، وإبرام الأطراف لاتفاقيات نهائية فيما يتعلق بالعملية المقترحة.