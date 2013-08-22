توقعات بإطلاق آبل "آيفون 5 سي" بسعر 400 دولار

يحتل هاتف Iphone المرتبة الأولى أو الثانية من حيث حجم المبيعات في معظم بلدان العالم التي يتم بيعه فيها، ولكنه لا يتعدى المرتبة السابعة في الصين والتي تعتبر أهم الأسواق بالنسبة لشركة آبل.

وفي ظل نمو سوق الهواتف الذكية لتنتقل من استخدام النخبة إلى العامة وتوافرها بأسعار رخيصة نسبياً، يتوقع المحللون أن تطلق آبل iPhone 5C ذا التكلفة المتوسطة في العاشر من سبتمبر، لتصبح قادرة على التنافس في الصين، والتي تعتبر أهم أسواق الهواتف الذكية، والتي يباع فيها ثلث الهواتف الذكية من مختلف الماركات، وهذا أكثر مما يتم بيعه في كل من أميركا والهند واليابان وبريطانيا مجتمعة.

وبحسب المحللين فسيبلغ سعر هذا الهاتف نحو 400 دولار، وهذا السعر مازال مرتفعاً بالنسبة للمستهلك الصيني الذي يمتلك خيارات عديدة بأقل من 200$ من شركات أخرى كـ Lenovo و Yulong وZTE .

وتدور الشائعات عن أن Iphone 5C سيحمل نفس مواصفات Iphone 5 من معالج بيانات A6 وشاشة عرض بأربع إنشات، ولكن سيتم اختصار التكاليف بغلاف الهاتف الذي سيكون من البلاستيك بألوان مختلفة بدلاً من الغلاف المعدني الذي تتمتع به أجهزة آبل الأخرى كالـ Iphone 5 الذي سيتم تطويره ليحتوي على قارئ بصمات تحت الزر الرئيس ووحدة فلاش مزدوج لتحسين نوعية الصورة والذي من المتوقع إطلاقه الشهر القادم أيضاً الى جانب الـ I phone 5.