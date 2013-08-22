"طيران الخليج": لم نحصل على رخصة تسيير رحلات بالسعودية

قالت شركة طيران الخليج إنها لم تتقدم للحصول على رخصة لتسيير الرحلات الداخلية في السعودية، وإن دورها ينحصر في النطاق الاستشاري والفني فقط لمجموعة القحطاني، وهي مجموعة من الشركات الخاصة مقرها السعودية.

ودعت الشركة في بيان لها إلى عدم استخدام اسمها في الأخبار والمعاملات المتعلقة بهذا الموضوع، إلا في حدود دورها الموضح في هذا البيان، الذي أشار إلى تعيين شركة طيران الخليج في نطاق استشاري بموجب اتفاق وُقِّع العام الماضي لمساعدة مجموعة القحطاني لنيل إحدى الرخصتين من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية؛ ومنحت المجموعة بالفعل إحدى الرخصتين، بحسب "الشرق" السعودية.

وذكر البيان أنه يتم التفاوض حالياً على توقيع اتفاق استشاري ثانٍ تقوم شركة طيران الخليج بموجبه بدعم مجموعة القحطاني للحصول على شهادة مشغل جوي في المملكة العربية السعودية.