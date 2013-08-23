مجموعة "أباتشي" النفطية تواجه خيارات صعبة في مصر

تواجه مجموعة أباتشي الأميركية خيارا صعبا في مصر وهو هل تبيع عملياتها للنفط والغاز الكبيرة في البلاد أم تنتظر حتى تنتهي إراقة الدماء.

وقالت الشركة ومقرها تكساس إنها تقيم أعمالها في مصر التي مثلت نحو خمس إنتاجها من النفط والغاز على المستوى العالمي و27%، من إيراداتها في العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.

ولم يتأثر إنتاج الشركة حتى الآن لكن سهمها هبط بنسبة 5%، منذ الثالث من يوليو/تموز عندما عزل الجيش الرئيس المصري السابق محمد مرسي. ويعتقد محللون كثيرون أن هذه الأحداث وراء هبوط السهم.

وقال فاضل الغيط، كبير المحللين في شركة أوبنهايمر "كلما أسرعوا بالخروج من هناك كان ذلك أفضل، والمستثمرون يغامرون بالكثير في أسواق الأسهم. إنهم لا ينقصهم تحمل حرب أهلية على حوافظ استثماراتهم".

لكن البيع الآن يعني على الأرجح قبول سعر مخفض بسبب عدم التيقن السياسي. وفي نهاية عام 2012، كان نحو 7%، من إجمالي أصول أباتشي من النفط والغاز الطبيعي في مصر وبلغت قيمتها 854.1 مليون دولار.

وقال الغيط "أباتشي لن تلجأ لبيع بخس... لكنها ستواجه تحديات طويلة الأمد إذا اختارت البقاء والعمل هناك".

وهذا المأزق لا تواجهه أباتشي وحدها. فهناك أكثر من 250 شركة أميركية منها داو كميكال وسيتي جروب تعمل في مصر، حيث فرضت الحكومة المدعومة من الجيش حالة طوارئ لمدة شهر.

وتدرس أباتشي وغيرها من الشركات الغربية ما إذا كانت مخاطر العمل في مصر تفوق عوائده.

وفي الأسبوع الماضي أغلقت جنرال موتورز وإلكترولوكس وباسف منشآتها في مصر بشكل مؤقت مشيرة إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية. وسحبت بي.جي جروب وبي.بي البريطانيتان طواقم العمل الأجنبية غير الضرورية الشهر الماضي.

ويتوقع كريستيان أولريتشسن زميل معهد بيكر في هيوستون مخاطر أقل في الأجل القريب على الشركات العاملة في مصر منها على المدى الأطول عندما تظهر تأثيرات الحملة الأمنية للحكومة.

ولدى أباتشي التي اشترت حصة بي.بي في حقول نفط في الصحراء الغربية مقابل 650 مليون دولار عام 2010، بوالص تأمين تزيد قيمتها على 1.3 مليار دولار تغطي عملياتها في حال قيام الحكومة بتأميم الأصول.

ورفضت أباتشي الإفصاح عن عدد العاملين بالشركة في مصر. وتقدر شركة السمسرة ريموند جيمس إن لديها 200 موظف أجنبي ونحو 10 آلاف موظف مصري.

وقال ستيف فارس الرئيس التنفيذي لأباتشي في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين هذا الشهر "أهم شيء فيما يتعلق بمصر هو أنها تحقق تدفقا ماليا هائلا".

ويقول الغيط إن شركة نفط صينية قد تكون هي المشتري المحتمل لأصول أباتشي في مصر نظرا إلى اهتمام الصين منذ فترة طويلة بالعمل في إفريقيا واحتياجها للنفط، وإيرادات البيع ستمكن الشركة من إعادة شراء اسهمها وتقليص ديونها البالغة12.3 مليار دولار.