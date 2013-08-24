"السويدي" تفوز بمشروعات كهرباء في السعودية ومصر

كشفت شركة السويدي إليكتريك المصرية عن فوز إحدى شركاتها التابعة بعدد من المشروعات الهامة في مجال تخصصها كمقاول عام بمشروعات الأعمال الكهروميكانيكية والسكك الحديدية في السوقين السعودية والمصرية.

وقالت السويدي، في بيان لها نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، إن شركة مشروعات نظم القوى التابعة لها وقّعت بالفعل على المرحلة الأولى من عقد التركيبات والخاص بمشروع توليد الكهرباء بالسعودية بقيمة 9.85 مليون دولار، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة المشروع تبلغ 19.7 مليون دولار.

وأوضح البيان أن الشركة فازت أيضاً بمناقصة مشروع محول منشية ناصر جهد 220/66/11 كيلو فولت من النوع المعزول بالغاز لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء والممولة من بنك الاستثمار الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن شركة مشروعات نظم القوى والمتحالفة مع شركة بيتش باماك وقعت عقدين مع وزارة النقل والمواصلات والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك لتطوير وتحديث 50 مزلقاناً بالساحل الشمالي والصعيد بقيمة إجمالية تبلغ 73 مليون جنيه (حوالي 10.45 مليون دولار) .

ويبلغ رأسمال السويدي إليكتريك المصدر والمدفوع حوالي 2.23 مليار جنيه موزع على حوالي 223.41 مليون سهم.

وتمارس الشركة من خلال شركاتها التابعة نشاط إقامة وتشغيل مصانع لإنتاج الكابلات والأعمدة الكهربائية والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات أو النهايات الخاصة بكابلات القوى الكهربائية التليفونية.