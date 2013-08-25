"أكسيوم" تواجه الإغلاق في السعودية لارتكاب مخالفات

واجهت شركة "أكسيوم تليكوم" أول خطوة عملية من وزارة التجارة والصناعة في السعودية التي أغلقت أحد محالها في الرياض.

وأرجعت الوزارة سبب إغلاق محل "اكسيوم" إلى شكاوى تفيد بعدم التزامها ببنود الضمان، وعدم تأمين قطع الغيار، والالتزام بالصيانة والتأخر فيها، بحسب "الاقتصادية" السعودية.

وقالت الوزارة إنها استدعت سابقا مسؤولين في "أكسيوم تليكوم" لسماع ردها على الشكاوى إلا أنهم لم يتجاوبوا معها.

وقالت الوزارة إن الشركة خالفت نظام مكافحة الغش التجاري من خلال تقديم عروض غير حقيقية أمام المستهلكين، مضيفة أن إغلاق محل "اكسيوم تليكوم" سيستمر لحين التحقيق في الشكاوى ورد الحقوق للمتضررين.



