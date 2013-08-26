شركة سعودية مغربية للنقل البحري بـ40 مليون دولار

كشف محمد بن فهد الحمادي، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المغربي، عن إنشاء شركة للنقل البحري برأسمال يتجاوز 40 مليون دولار، بشراكة بين رجال أعمال سعوديين ومغاربة.

وقال الحمادي لصحيفة "الشرق الأوسط" إن الشركة تم رفعها إلى مجلس الغرف السعودية، وتمت الموافقة عليها وفقاً للدراسة المقدمة من المؤسسين.

وأشار إلى أن الشركة سوف تسهم في تنشيط حركة النقل البحري بما يسهم في رفع التبادل التجاري بين السعودية والمغرب.

وتوقع الحمادي أن تبدأ الشركة أعمالها بنهاية العام المقبل، حيث تسير رحلاتها من ميناء جدة إلى موانئ تونس والجزائر والمغرب.

وكان منتدى الاستثمار السعودي المغربي الذي استضافت فعالياته غرفة جدة - غرب السعودية - أمس بتنظيم من مجلس الأعمال السعودي المغربي طرح مشروع إنشاء الشركة البحرية أمام رجال الأعمال كفرصة استثمارية مشتركة.

وناقش المنتدى فرص الاستثمار من مختلف الأنشطة الاستثمارية والسياحية والنقل والموانئ والشحن البحري والتسويق والتكنولوجيا والتنمية وقطاعات الكهرباء والجمارك والمقاولات، وذلك في أكبر تجمع يدعم العلاقات الثنائية المشتركة بين السعودية والمغرب.