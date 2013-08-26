هيونداي تتكبد خسائر بـ9 مليارات دولار ناجمة عن الإضراب

تكبّدت شركة "هيونداي موتور"، أكبر شركة منتجة للسيارات في كوريا الجنوبية، خسائر تجاوزت تريليوني وون (9 .8 مليار دولار)، ناجمة عن الإضراب عن العمل ورفض العمل في نهاية الأسبوع الماضي وفي الساعات الإضافية.

وقالت الشركة الكورية أمس إن قيمة الخسائر الناتجة عن التوقف عن الإنتاج بصورة جزئية بعد أن دخلت نقابة عمال الشركة في الإضراب عن العمل بصورة جزئية إلى جانب رفض العمل في العطلات الأسبوعية منذ أوائل الأسبوع الماضي، تجاوزت تريليوني وون، بعد أن فشلت النقابة في التسوية مع إدارة الشركة.

وفي يومي 20 و21 من الشهر الحالي، دخلت النقابة في إضراب لمدة ساعتين في الورديتين . غير أنها قررت تمديد ساعات الإضراب عن العمل إلى 4 ساعات يوم الجمعة المقبل.

وتوقفت عن العمل في الساعات الإضافية بعد الدوام الرسمي في أيام الأسبوع مع رفض العمل في أيام العطلات الأسبوعية. لهذا قدرت الشركة بأن الإضراب أدى إلى تعطيل إنتاج 625 .15 سيارة، تقدر قيمتها بنحو 320 بليون وون.

وسبق أن رفضت النقابة العمل في العطلات الأسبوعية لمدة 12 أسبوعاً خلال الفترة من مارس- مايو من العام . وقدرت الشركة أن حجم الخسائر المتراكمة من ذلك أدى إلى تعطيل إنتاج نحو 83 ألف سيارة بقيمة 7 .1 تريليون وون (5 .1 مليار دولار) خلال العام.

كما تتوقع الشركة أن يتجاوز حجم الخسائر الناجمة عن الإضراب ورفض العمل في العطلات الأسبوعية 2 تريليون وون خلال العام . سبق أن تعرضت الشركة لتعطيل الإنتاج بقدر واحد تريليون و8 .74 مليار وون نتيجة للدخول 10 مرات في الإضراب عن العمل في مرحلة التسوية بين النقابة وإدارة الشركة.