"أمجين" تستحوذ على "أونيكس الدوائية" بـ10.4 مليار دولار

أبرمت أكبر مجموعة في العالم في قطاع التكنولوجيا الحيوية "أمجين"، صفقة بقيمة 10,4 مليار دولار تستحوذ بموجبها على منافستها المتخصصة بعلاجات السرطان "أونيكس للصناعات الدوائية"، بحسب ما أعلنت المجموعتان الأميركيتان أمس الأول.

وقالت المجموعتان في بيان مشترك إنهما توصّلتا إلى اتفاق حول سعر الشراء النقدي لأسهم "أونيكس" وهو 124 دولاراً للسهم، وذلك بعدما كانت "أمجين" عرضت في نهاية يونيو 120 دولاراً للسهم، وهو سعر اعتبرته يومها "أونيكس"، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، غير كافٍ.

ونقل البيان عن رئيس مجموعة "أمجين"، روبرت برادواي، قوله: "نعتقد أن أمجين هي الأقدر على تحقيق الإمكانات القصوى لمحفظة أونيكس وشبكتها لما فيه خير الأطباء والمرضى".

وستسمح عملية الاستحواذ هذه لأمجين التي تتخذ من مدينة ثاوزند اوكس في كاليفورنيا مقراً لها، بالسيطرة خصوصاً، على عقار "كيبروليس" الذي طورته أونيكس لعلاج سرطان الدم الذي حصل في 2012 على التراخيص اللازمة من السلطات الأميركية لتسويقه.

ونقل البيان عن رئيس مجموعة أونيكس توني كول قوله إن عملية الاستحواذ هذه ستزيد إلى "أقصى حد ممكن" قيمة أونيكس بما فيه مصلحة المساهمين، وستعزز القدرات التجارية لعقاقيرها، وإمكانية وصولها إلى مرضى جدد.

وأغلق سعر سهم أونيكس في بورصة نيويورك في آخر جلسة تعاملات الجمعة على انخفاض بنسبة 0,54%، ليصل إلى 116,96 دولار. وفي نهاية يوليو، أعلنت "أمجين" أن أرباحها الصافية في الربع الثاني لم تسجل أي نمو وظلت عند 1,26 مليار دولار، إلا أن عائداتها ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 4,68 مليار دولار.