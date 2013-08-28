القيمة السوقية لـ"فيسبوك" تتخطى 100 مليار دولار

تجاوزت القيمة السوقية للشركة القائمة على إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 100 مليار دولار، وسط حالة من التفاؤل بشأن قدرة أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم على تعزيز مبيعاتها من إعلانات الهواتف النقالة، بحسب ما ذكرته خدمة بلومبرج الإخبارية الاثنين.

وزاد سهم الشركة بنسبة 1.9% إلى 41.34 دولار عند نهاية التداول في نيويورك، وكان سعر السهم بلغ 41.94 دولار، وهو أعلى سعر تداول يومي لفيسبوك منذ أول يوم للتداول في 18 مايو 2012 .

ومع بلوغ القيمة السوقية للشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها 100.7 مليار دولار، فهي تنضم إلى قائمة من شركات التكنولوجيا التي تزيد قيمتها السوقية على 100 مليار دولار ومن بينها شركة أمازون المتخصصة في تجارة الإلكترونيات التي بلغت قيمتها السوقية نحو 130 مليار دولار، وشركة إنتاج الشرائح الإلكترونية "إنتل" التي تصل قيمتها إلى 111 مليار دولار.

ولا تزال "فيسبوك" أصغر كثيرا من شركة "آبل" الأميركية العملاقة التي تزيد قيمتها السوقية على 450 مليار دولار وجوجل التي تصل قيمتها إلى 289 مليار دولار.



