نيسان تخطط لطرح سيارة تتحرك بدون سائق في 2020

كشفت شركة نيسان موتور أنها ستكون جاهزة لطرح سيارات تسير آليا بالكامل في السوق بحلول 2020.

وقالت شركة صناعة السيارات اليابانية إنها تخطط لطرح سيارات "مجزية تجاريا" قادرة على العمل بشكل آلي دون تدخل من السائق.

وأضافت في مؤتمر دعائي في إيرفاين بولاية كاليفورنيا إن السيارات آلية الحركة ستباع "بأسعار معقولة للمستهلكين".

وقالت الشركة إنها تبحث إنتاج سيارات تتحرك آليا منذ سنوات مع جامعات كبرى مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعات ستانفورد واوكسفورد وكارنيجي ميلون وجامعة طوكيو.

وتبني الشركة مضمارا اختباريا خاصا بالسيارات التي تسير آليا في اليابان سوف يكتمل في الربيع القادم.

وأطلقت شركة جوجل - أكبر محرك بحثي على الإنترنت - برنامجا لسيارة تتحرك آليا في 2010 وصنعت واختبرت عدة نسخ مختلفة تعتمد إحداها على السيارة بيريوس التي تنتجها تويوتا موتور.