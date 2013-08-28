"كويت إنرجي" تحقق اكتشافاً نفطياً في بئر السالمية بمصر

أعلنت "كويت إنرجي"، الأربعاء، عن اكتشاف نفطي جديد في بئر "السالمية-2"، التي تقع في منطقة الامتياز التي تعمل الشركة ضمنها في "أبو سنّان" في الصحراء الغربيّة في مصر.

وتحظى "كويت إنرجي" بصفة المشغّل الرئيسي في امتياز "أبو سنّان"، حيث تبلغ حصتها التشغيليّة من ترخيص الامتياز نسبة 50%. أمّا بقيّة الحصص، فهي عائدة إلى كلّ من شركة "بيتش بتروليوم (الخصوصيّة) المحدودة" بنسبة 22%، وشركة "دوڤر إنڤستمنتس المحدودة" بنسبة 28%. وتمثل "الهيئة المصرية العامة للبترول" (EGPC) الشريك الأساسيّ المانح لترخيص الامتياز.

وقد تمّ اكتشاف النفط في بئر "السالميّة-2" ضمن تكوين جيولوجي في أعماق البئر يعرف باسم "تكوين خريطة"، حيث بيّنت الاختبارات المبدئيّة وجود مكامن نفطيّة قادرة على ضخ 3,530 برميل يومياً. ويمثل هذا الإنجاز سادس نجاح على التوالي يتحقّق في منطقة امتياز "أبو سنّان"، كما أنّه الاكتشاف الحادي والعشرين الذي تحققه "كويت إنرجي" في مصر منذ عام 2008.

وقالت سارة أكبر، الرئيس التنفيذي للشركة: "نتوقع أن يساهم الاكتشاف الجديد بإيجابيّة في تعزيز الطاقة الإنتاجيّة للشركة وفي تعزيز حجم الاحتياطيات المتوفرة لديها". وأضافت أنّ عمليّاتنا في مصر تواصل الازدهار، لاسيما بالنظر إلى علاقات العمل الوثيقة التي تربطنا مع "الشركة المصريّة العامّة للبترول"؛ ونتطلع للاستمرار في المساهمة في تمكين مصر من تلبية احتياجات سوقها المحليّة من الطاقة".

يُشار الى أن الشركة بدأت عمليّاتها في مصر خلال عام 2008، الى أن أصبحت تسهم اليوم بالقسط الأكبر من الطاقة الإ‍نتاجيّة التي تحققها الشركة من جميع مواقعها المنتجة حول العالم. فيما تمارس الشركة عمليّاتها في ثلاثة مواقع رئيسيّة في مصر، منها امتياز أبو سنّان الذي تلعب فيه "كويت إنرجي" دور المشغّل الرئيسيّ، إلى جانب الرقعتين المعروفتين باسم "المنطقة أ" و"برج العرب"، حيث تمارس "كويت إنرجي" نشاطاتها بموجب عقود للتطوير طويلة الأمد. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ "كويت إنرجي" تزاول نشاطها في موقعين مصريين آخرين، فهي تعمل بصفة مشغّل مشارِك في امتياز "مساحة"، كما أنّها مشاركة في عقد تطوير موقع "شرق رأس قطارة".

