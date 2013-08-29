"أرامكو" توقع 3 اتفاقات لمحطات للإنتاج المزدوج للطاقة

قالت شركة أرامكو السعودية إنها أبرمت اتفاقات مع كونسورتيوم ياباني سعودي لبناء وتشغيل محطات للإنتاج المزدوج للطاقة مع سعي الشركة الحكومية العملاقة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في عملياتها.

ويوفر نظام الإنتاج المزدوج الطاقة ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال استغلال الطاقة الحرارية الزائدة الناجمة عن توليد الكهرباء في أغراض أخرى، مثل التدفئة أو الأغراض الصناعية.

ووقعت أرامكو السعودية الاتفاقات مع ماروبيني كورب وجيه.جي.سي اليابانيتين والجميح للطاقة والمياه السعودية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وستنتج المحطات بعد تشغيلها في 2016 نحو900 ميغاوات من الكهرباء و1500 طن من البخار في الساعة لمنشآت أرامكو الصناعية في بقيق والحوية ورأس تنورة.

ويوجد في بقيق أكبر مجمع لمعالجة الخام في العالم، بينما يوجد في الحوية مجمع كبير للغاز ويوجد في رأس تنورة أول مصفاة لأرامكو وتعد الأكبر في الشرق الأوسط.

ولم تذكر أرامكو قيمة الاتفاقات لكنها قالت إنها ستملك 50%، في المحطات التي ستبنيها وتديرها ماروبيني وجيه.جي.سي والجميح لمدة 20 عاما.

وقال مصدر صناعي إن حصة ماروبيني ستبلغ 25%، في المحطات الجديدة، بينما ستبلغ حصة جيه.جي.سي 15%، وحصة الجميح 20%.