تأسيس شركة مساهمة عامة للتأمين التعاوني بالسعودية

وافق وزير التجارة والصناعة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، على إعلان تأسيس شركة المجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني كشركة مساهمة عامة، وتعديل اسمها لتصبح شركة متلايف والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، وذلك بناء على موافقة الجمعية التأسيسية.

وبلغ رأسمال الشركة 175 مليون ريـال مقسمة إلى 17.5 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية، اكتتب المؤسسون بما مجموعه 12.25 مليون سهم، وسددوا قيمتها نقداً بمبلغ قدره 122.5 مليون ريال، وهي تمثل 70% من أسهم رأسمال الشركة كاملاً، فيما تم طرح الأسهم الباقية وعددها 5.25 مليون سهم بقيمة قدرها 52.5 مليون ريال للاكتتاب العام، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها، بحسب "الاقتصادية" السعودية.

وتتمثل أغراض الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة، وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامـة غير العادية.